16 августа
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Жизнь

Таксисты в Барнауле не могут получить разрешение на перевозку пассажиров

Барнаульские таксисты уже месяц не могут получить разрешение на перевозку пассажиров - через две недели их отсутствие может лишить водителей работы, сообщают "Вести Алтай".

Такси.
Такси.
https://unsplash.com/

Проблемой поделился барнаулец Антон Рогожников.

По его словам, с 1 сентября по новому закону водители такси обязаны иметь документы, который раньше не требовались. В том числе разрешение на перевозку пассажиров - документ необходимо получить, сфотографировать и загрузить в программу.

Выдавать разрешения должны в минтрансе, однако там водителям отвечают, что в регионе закончились бланки.

Таксисты утверждают, что пытаются добиться выдачи документов в ведомстве с середины июля, но из-за отсутствия бланков не могут. А тем временем до вступления в силу закона осталось две недели.

Антон Рогожников отмечает, что недавно вновь пытался связаться с министерством. Там ответили, что уладят вопрос с документами в течение пяти рабочих дней после 1 сентября.

Выходит, что несколько дней таксисты не смогут работать. Рогожников утверждает, что речь идет о тысяче водителей.

При этом отмечается, что таксисты, которые подавали заявления в июне, разрешения все-таки получили.

В региональном Минтрансе не прокомментировали ситуацию оперативно, но пообещали разъяснить все в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Госдума хочет взять под контроль регулирование цен на такси и снизить их.

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