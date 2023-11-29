Таксист спас женщину от мошенников

55-летняя женщина ехала в другой населенный пункт, чтобы решить проблему своей сестры с помощью крупной суммы денег.

"КП - Барнаул" сообщает, что женщина поведала таксисту о том, что ей позвонила на стационарный телефон "сестра", рассказала о ДТП в которое попала и чтобы избежать наказания нужна крупная сумма денег.

Пассажирка также упомянула, что за рулем ехала беременная девушка, которая в последствие потеряла ребенка и требует компенсации. Деньги попросила привезти в Камень-на-Оби.

Доверчивая женщина сообщила, что деньги у нее есть. Обналичив 600 тыс. рублей, напуганная жительница поехала на такси в нужный населенный пункт.

Когда водитель услышал историю, то понял, что это мошенники и убедил ее позвонить сестре, узнать детали. Родственница успокоила женщину и сказала, что она находится дома и с ней все хорошо. Тогда почти жертва мошенничества обратилась в полицию.

Ранее похожая история произошла с пенсионером из Барнаула.