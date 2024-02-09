12 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Таксист распылил в лицо беременной женщине и ребенку газовый баллон

В Санкт-Петербурге таксист напал на пассажиров, сообщает "Лента.ру".

Газовый баллончик.
Газовый баллончик.
lifun.ru

Нападение произошло на парковке торгово-развлекательного центра.

О состоянии пятилетнего ребенка и беременной женщины неизвестно.

Обстоятельства происшествия выясняют.

Ранее барнаульский таксист накинулся на женщину с детьми.

Женщина с двумя детьми возвращалась домой поздно и вызвала такси. Поездка не задалась с самого начала: водитель превышал скорость и провоцировал конфликт, а оплату он попросил перечислить третьему лицу.

Когда семья вышла из автомобиля, пассажирка сделала замечание и хлопнула дверью. После этого таксист схватил ее за волосы и начал кричать.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость