Такого не было 80 лет: невероятный зной накроет Сибирь в ближайшее время

Многие российские регионы должна накрыть невероятная жара — это произойдет в Сибири и на Урале.

Так, в Новосибирске ожидается повышение показателей до 29-30 градусов, в Омске столбики термометров должны подняться до 27-28 градусов. При этом самая сильную жару там зафиксировали в 1943 году — тогда приборы показывали более 30 градусов.

Но на этот раз показатели могут быть еще выше.

Впрочем, пока в Сибири достаточно прохладно - многие связывают это с началом цветения черемухи. По приметам, когда черемуха отцветает, и наступает жара. Может быть, не настолько аномальная. Посмотрим.

Ранее синоптики озвучили очередной прогноз погоды на лето этого года. Это время года станет самым страшным с начала XXI века — установит несколько погодных рекордов. Россиян ждет аномальная жара.

Грядущее лето войдет в тройку самых жарких за все время, уверен климатолог Михаил Юлкин.

Невероятная жара в России начнется уже в июне. В пекло попадет сибирский регион - установятся аномально высокие показатели. Температура воздуха превысит климатическую норму сразу на 9 градусов.

А в июле метеорологи прогнозируют значительное похолодание.

И вишенка на торте - в августе россиян ждет повышение температуры до +35 градусов Цельсия и опасные погодные явления. Это — ураганы, грозы с молниями, шквалистый ветер и ливни. Эти погодные явления могут привести к наводнениям.