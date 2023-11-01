Священник призвал россиянок рожать даже после изнасилования. И при чем тут государство

Об этом священнослужитель поведал изданию "Подмосковье Сегодня".
Грехи
Изнасилование не должно стать причиной нового греха, включая аборт, уверен представитель РПЦ. Необходимо учитывать и беспомощность плода в утробе матери. И соответственно, отсутствие у него шансов на выживание по сравнению с новорожденным.
Жизнь
Независимо от способа зачатия жизнь нельзя отнимать у человека, уверен священнослужитель.
Роль государства
При отсутствии материальных средств на воспитание ребенка, женщина может получить поддержку от государства. А также — от церкви, заверил иерей, пишет "МК".
Особое мнение
Между тем врачи не поддержали ограничения продаж препаратов для аборта. Большинство врачей против ограничения свободной продажи препаратов для прерывания беременности.
Это приведет к криминальным абортам, смертности матерей и большему отказу от детей.
45% врачей считают, что только мнение женщины должно решающим в отношении аборта, а 33% - что это должно быть решение пары.
5% высказались, что экстренная контрацепция стоит наравне с медикаментозным абортом и ее следует запретить. Но большая часть врачей за то, что продажу этих препаратов не стоит жестко контролировать.
Для профилактики нежелательной беременности, по мнению врачей, нужно проводить просветительскую работу, повысить выплаты матерям-одиночкам, построить больше детских садов и школ.
А также ввести уроки секс-просвещения в школах и университетах.