Свобода на Чуйском тракте, похороны в Мамонтово и опять заморозки. Что произошло в Алтайском крае 17 мая

- Алтайские дорожники приостановят ремонтные работы на Чуйском тракте с 19 по 21 мая — чтобы в выходные туристы могли свободно проезжать по трассе.
- Всемирно известный пианист и виртуоз Даниил Крамер выступит в Барнауле на благотворительном концерте. Собранные средства пойдут на создание детской инклюзивной площадки в парке «Изумрудный».
- В селе Мамонтово похоронили 25-летнего Максима Майера и 22-летнего Артема Скрипачева. Молодые люди погибли в ДТП, обстоятельства которого до сих пор не ясны даже их близким. В соцсетях тем временем распространяют весьма странную версию.
- Авиакомпании теперь предлагают рейсы в Грузию — с пересадками и без. Мы выяснили, можно ли улететь в Тбилиси из Барнаула и во сколько обойдется такое путешествие.
- Синоптики предупредили о затяжных ночных заморозках в Алтайском крае. Похолодание до -5 градусов продлится до 19 мая.
- В 1940--х барнаульцы мечтали получить комнату на Потоке. В 1990-х — боялись там жить. В 2010-х здесь произошла ужасная трагедия. А в 2020-х район застраивают новыми ЖК. Почитайте, с чего начался Поток и чем он известен.
Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.