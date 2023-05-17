18 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Свобода на Чуйском тракте, похороны в Мамонтово и опять заморозки. Что произошло в Алтайском крае 17 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 17 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Алтайские дорожники приостановят ремонтные работы на Чуйском тракте с 19 по 21 мая — чтобы в выходные туристы могли свободно проезжать по трассе.
  • Всемирно известный пианист и виртуоз Даниил Крамер выступит в Барнауле на благотворительном концерте. Собранные средства пойдут на создание детской инклюзивной площадки в парке «Изумрудный».
  • В селе Мамонтово похоронили 25-летнего Максима Майера и 22-летнего Артема Скрипачева. Молодые люди погибли в ДТП, обстоятельства которого до сих пор не ясны даже их близким. В соцсетях тем временем распространяют весьма странную версию.
  • Авиакомпании теперь предлагают рейсы в Грузию — с пересадками и без. Мы выяснили, можно ли улететь в Тбилиси из Барнаула и во сколько обойдется такое путешествие.
  • Синоптики предупредили о затяжных ночных заморозках в Алтайском крае. Похолодание до -5 градусов продлится до 19 мая.
  • В 1940--х барнаульцы мечтали получить комнату на Потоке. В 1990-х — боялись там жить. В 2010-х здесь произошла ужасная трагедия. А в 2020-х район застраивают новыми ЖК. Почитайте, с чего начался Поток и чем он известен.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость