2 августа
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Жизнь

Светящиеся буквы и километры дорожек обустроили в Юбилейном парке

Благоустройство входной группы и велобеговых дорожек завершают в парке "Юбилейный", сообщают в мэрии Барнаула.

Парк "Юбилейный".
Парк "Юбилейный".
barnaul.org

Объемные светящиеся буквы появились над главным входом со стороны ул. Малахова. Архитекторы разработали для них специальный дизайн, а на изготовление выделили деньги из городского бюджета.

Кроме того, завершается асфальтирование велобеговых дорожек - обустроено уже более 90%.

Всего в парке будет 3,6 км велосипедных и беговых дорожек, вдоль которых монтируют опоры освещения.

Рабочие также подвели необходимые коммуникации для устройства модульного туалета.

Вскоре в парке появится видеонаблюдение и около 250 новых деревьев. Еще около 500 деревьев и кустов появились в зеленой зоне в прошлом году.

Ранее стало известно, что барнаульский зоопарк целый день будет праздновать свой День рождения.

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