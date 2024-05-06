Светлая седмица — 2024. Что обязательно нужно сделать православным христианам в Великую неделю

«Поливальный» — понедельник
Понедельник, или второй день Светлого Воскресения Господня, принято встречать с друзьями и родственниками, обмениваться с ними куличами и крашеными яйцами. Также этот день называют «мокрым», что связано с традицией обливаться водой для укрепления духа и тела на весь год. Незамужние девушки дарили возлюбленному крашеное яйцо, а он в ответ обливал ее водой, чтобы она оставалась красивой и здоровой.
«Купалища» — вторник
Третий день Светлой пасхи тоже посвящен обливанию холодной водой. Это делали даже в церкви: холодной водой обливали прихожан, опоздавших на утреннюю молитву. Считалось, что пропуск заутренней молитвы может привести к бедам в семье.
Этот день и вечер следовало провести в кругу семьи.
«Хороводница» — среда
В этот день принято водить хороводы, петь песни и веселиться.
Другое название этой среды — «Градовая», предостерегает, что высаженный в этот день саженец может повредиться градом и погибнуть.
Также в этот день незамужние девушки просили у Бога достойного мужа.
«Навский» — четверг
В "навский" четверг проводили смотрины невесты, если ее выбирал неженатый юноша.
Также в этот день принято вспоминать усопших. Но не скорбеть по ним, а вспоминать светлые моменты, связанные с ними при их жизни. Для этого открывали двери и вывешивали полотенца на окна — чтобы усопшие могли наведаться в дом к родным. Поэтому четвертый день после пасхи назывался — «Навским», от славянского слова — «Навь» — потусторонний мир.
«Прощеный день» — пятница
В шестой день Светлой Пасхи нужно примириться между собой, если ранее возникали недомолвки и обиды.
Также считалось, что если в этот день освятить воду перед иконой Божией Матери «Живоносный источник» и полить ей огород, можно ожидать хороший урожай.
«Светлая» — суббота
На шестой день празднования Светлой Пасхи в церквях раздается особый хлеб — артос. Его готовят по особому рецепту и на нем обязательно должен быть изображен крест. Его освящают в первый день празднования Светлого Христова Воскресения, и он остается в алтаре в течение всей Светлой недели. А на шестой день его мелко делят на кусочки и раздают прихожанам церкви. Этот кусочек хлеба следует хранить дома и по крошке давать заболевшему человеку.
Во время вечерней службы в субботу закрываются Царские врата в церквях, что символизирует окончание Пасхальной недели.
«Красная горка» — воскресенье
Первое воскресенье после Пасхи принято называть в народе Антипасхой. Оно означает окончание Светлой праздничной пасхальной недели. Однако пасхальные дни продолжаются, отсюда и название — «Антипасха». Так древнее название дня Антипасха означает завершение пасхального цикла, символизируя «Пасху с другой стороны».
В этот день почитается память о явлении апостолам Иисуса Христа.
Этот день открывает новый период празднования Пасхи вплоть до его окончания в Вознесение Господне (13 июня 2024 года).
Самое важное - в нашем Telegram-канале