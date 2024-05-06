Светлая седмица — 2024. Что обязательно нужно сделать православным христианам в Великую неделю

Пасхальная неделя, известная также как Светлая, Красная и Великая, следует сразу за Пасхой и является символом радости, обновления и торжества.

«Поливальный» — понедельник

Понедельник, или второй день Светлого Воскресения Господня, принято встречать с друзьями и родственниками, обмениваться с ними куличами и крашеными яйцами. Также этот день называют «мокрым», что связано с традицией обливаться водой для укрепления духа и тела на весь год. Незамужние девушки дарили возлюбленному крашеное яйцо, а он в ответ обливал ее водой, чтобы она оставалась красивой и здоровой.

«Купалища» — вторник

Третий день Светлой пасхи тоже посвящен обливанию холодной водой. Это делали даже в церкви: холодной водой обливали прихожан, опоздавших на утреннюю молитву. Считалось, что пропуск заутренней молитвы может привести к бедам в семье.

Этот день и вечер следовало провести в кругу семьи.

«Хороводница» — среда

В этот день принято водить хороводы, петь песни и веселиться.

Другое название этой среды — «Градовая», предостерегает, что высаженный в этот день саженец может повредиться градом и погибнуть.

Также в этот день незамужние девушки просили у Бога достойного мужа.

«Навский» — четверг

В "навский" четверг проводили смотрины невесты, если ее выбирал неженатый юноша.

Также в этот день принято вспоминать усопших. Но не скорбеть по ним, а вспоминать светлые моменты, связанные с ними при их жизни. Для этого открывали двери и вывешивали полотенца на окна — чтобы усопшие могли наведаться в дом к родным. Поэтому четвертый день после пасхи назывался — «Навским», от славянского слова — «Навь» — потусторонний мир.

«Прощеный день» — пятница

В шестой день Светлой Пасхи нужно примириться между собой, если ранее возникали недомолвки и обиды.

Также считалось, что если в этот день освятить воду перед иконой Божией Матери «Живоносный источник» и полить ей огород, можно ожидать хороший урожай.

«Светлая» — суббота

На шестой день празднования Светлой Пасхи в церквях раздается особый хлеб — артос. Его готовят по особому рецепту и на нем обязательно должен быть изображен крест. Его освящают в первый день празднования Светлого Христова Воскресения, и он остается в алтаре в течение всей Светлой недели. А на шестой день его мелко делят на кусочки и раздают прихожанам церкви. Этот кусочек хлеба следует хранить дома и по крошке давать заболевшему человеку.

Во время вечерней службы в субботу закрываются Царские врата в церквях, что символизирует окончание Пасхальной недели.

«Красная горка» — воскресенье

Первое воскресенье после Пасхи принято называть в народе Антипасхой. Оно означает окончание Светлой праздничной пасхальной недели. Однако пасхальные дни продолжаются, отсюда и название — «Антипасха». Так древнее название дня Антипасха означает завершение пасхального цикла, символизируя «Пасху с другой стороны».

В этот день почитается память о явлении апостолам Иисуса Христа.

Этот день открывает новый период празднования Пасхи вплоть до его окончания в Вознесение Господне (13 июня 2024 года).

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