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Жизнь

Сверкающий крокодил, дорогой боцман и мухоморы. Какие елочные ретро-игрушки продают в Барнауле

Близится Новый год, барнаульцы уже во всю украшают дома, подготавливают елки и “затариваются” игрушками. Altapress.ru узнал, по какой цене продают новогодних сов, космонавтов и снегурочек родом из СССР.

Новогодние игрушки из СССР на "Авито".
Новогодние игрушки из СССР на "Авито".
www.avito.ru
  • Барнаулец предлагает целый набор советских елочных игрушек от 50 рублей до 500 рублей за штуку. В ассортименте — стеклянные шишки, расписные шарики, сосульки, разноцветные мишки, собачки и совы.
Новогодние игрушки из СССР на &quot;Авито&quot;.
Новогодние игрушки из СССР на "Авито".
www.avito.ru
  • Другой продавец продает стеклянную сову, коня в цветную крапинку и зеленую птицу. Каждая игрушка стоит по 100 рублей.
  • В Барнауле можно найти и совсем раритет: елочного крокодила Гену, правда стоит он 2000 рублей. Также продавец предлагает мишку на березе, красивую серебристую сову, цветные шарики и цветные сосульки, и более мелкие игрушки по цене от 30 до 50 рублей за штуку.
  • Житель Барнаула продает блестящую обезьянку, стеклянные шарики с калейдоскопами внутри, летающую тарелку. Также у него есть милые тюльпаны, шишки, Дед мороз, кремлевские звезды. И более простые игрушки — по 35 рублей за штуку.
Новогодние игрушки из СССР на &quot;Авито&quot;.
Новогодние игрушки из СССР на "Авито".
www.avito.ru
  • На “Авито” есть и елочные игрушки по рублю. В ассортименте — наконечник для елки, цветные матрешки, мишка на дереве, космонавты, шарики и шишки.
  • К продавцу выше может присоединиться и этот барнаулец. В его ассортименте — космонавты, Дед мороз, советские дети, мухоморы, птички. Каждая игрушка стоит по рублю.
Новогодние игрушки из СССР на &quot;Авито&quot;.
Новогодние игрушки из СССР на "Авито".
www.avito.ru
  • Крупную игрушку золотистого цвета в виде часов можно купить за 500 рублей.
  • Еще один барнаулец продает небольшие, но оригинальные игрушки. Казачек, черномор и домик — по 100 рублей за штуку. Шишка-старичок, волчонок и снеговик стоят по 400 рублей.
Новогодние игрушки из СССР на &quot;Авито&quot;.
Новогодние игрушки из СССР на "Авито".
www.avito.ru
  • И завершает обзор елочная игрушка в виде боцмана. Она небольшая, но милая: седой старичок в матроске курит трубку.
Новогодние игрушки из СССР на &quot;Авито&quot;.
Новогодние игрушки из СССР на "Авито".
www.avito.ru
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