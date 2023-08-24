26 августа
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Жизнь

Суровые края. В Сибири и на Алтае растет количество тяжких преступлений

Во всех регионах Сибирского федерального округа (СФО), кроме Тувы, в январе-июле 2023 года выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений. В том числе, в Алтайском крае и Республике Алтай. Подробности — в материале altapress.ru.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Преступность в Алтайском крае сдает позиции неохотно

Общее количество зарегистрированных за семь месяцев текущего года преступлений, по данным МВД, снизилось в семи из 10 регионов СФО. Рост наблюдался только в Томской и Омской областях, а также Красноярском крае. Лидером по снижению уровня преступности стала Республика Тыва. Новосибирская область и Алтайский край показали наименьшее сокращение.

  • Республика Тыва: -18,5%;
  • Кузбасс: -7,6%;
  • Республика Алтай: -6,8%;
  • Республика Хакасия: -6,5%;
  • Алтайский край: -2,1%;
  • Новосибирская область: -1,6%;
  • Омская область: +5,1%;
  • Красноярский край: +7,4%;
  • Томская область: +8,2%.

Раскрываемость в Алтайском крае снизилась на 1,4% и составила 56,3%. Впрочем, в большинстве прочих регионов Сибири раскрываемость упала еще сильнее. Росла она лишь в Томской (+3,8%) и Новосибирской (+0,4%) областях. В остальных регионах — снижалась на 2-12%.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
Freepic

Тяжкие и особо тяжкие преступления:

Количество тяжких и особо тяжких преступлений выросло во всех регионах Сибири, кроме, как ни странно, Тывы, которая обычно пребывает в «лидерах» РФ по этому показателю. В январе-июле же тяжких преступлений здесь зарегистрировано на 8,1% меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

  • Томская область: +24,4%;
  • Новосибирская область: +23,3%;
  • Красноярский край: +19,1%;
  • Омская область: +12,2%;
  • Республика Алтай: +9,2%;
  • Кузбасс: +7,9%;
  • Алтайский край: +7,5%;
  • Республика Хакасия: +3,5%;
  • Иркутская область: +1,6%;
  • Республика Тыва: -8,1%.

В среднем, доля тяжких и особо тяжких преступлений в регионах Сибири составляет 29%. За границы этого показателя существенно выходит лишь Омская область — 35,3%. Остальные находятся в коридоре 26-30%.

Полицейские ищут преступников, обокравших магазин в Камне-на-Оби.
Полицейские ищут преступников, обокравших магазин в Камне-на-Оби.
22.мвд.рф

В Алтайском крае доля тяжких и особо тяжких преступлений достигает 28,4%, в Республике Алтай — 26,4%. Раскрываемость таких преступлений в Алтайском крае выросла на 13,4%, в Республике Алтай — на 20,3%.

Чем прославился Алтай

В общероссийском разрезе Республика Алтай и Томская область стали «передовыми» регионами в нескольких категориях преступлений, войдя в десятку, а иногда и в тройку «лидеров». Республика Алтай отличилась, заняв третье место среди регионов РФ по росту числа лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред (+38,8%).

Реанимация.
Реанимация.
Анна Зайкова

В списке регионов с наибольшими темпами прироста киберпреступлений Томская область оказалась на шестом месте (+63,2%), а Республика Алтай (+58%) — на десятом. В списке регионов с наибольшими темпами прироста преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах Томская область заняла восьмое место (+8,6%), а Республика Алтай — девятое (+6,4%).

Вместе с тем, по темпам прироста числа раскрытых преступлений прошлых лет Томская область заняла первое место (+51,7%), а Республика Алтай — второе (+51,1%). Прочие регионы СФО в общероссийском масштабе ничем особенным не отметились.

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