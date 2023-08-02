Барнаульцы полюбовались суперлунием и сделали поразительные фотографии

В ночь на 2 августа барнаульцы наблюдали полную Луну, которая казалась больше и ярче.

Во время суперполнолуния Луна становится примерно на 7% больше и на 16% ярче, чем обычная полная Луна.

1 августа Луна достигла максимального сближения с землей.

Ранее август начнется с огромной луны, которую можно будет увидеть в Барнауле