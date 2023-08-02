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Жизнь

Суперлуние и «суперцены» на бензин. Что произошло на Алтае 2 августа

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли на Алтае 2 августа.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • На АЗС в Алтайском крае растут цены на бензин. С чем это связано и стоит ли ждать снижения — рассказал вице-президент «Российского топливного союза», депутат АКЗС Юрий Матвейко.
  • В ночь на 2 августа жители Алтайского края наблюдали суперлуние — и сделали впечатляющие снимки.
  • На Алтае вновь произошло землетрясение — при этом с предыдущего прошло чуть больше месяца. Эксперты объяснили, почему толчки случаются так часто.
  • В Барнауле умер известный шеф-повар Евгений Петенев.
  • Барнаульский автовокзал скоро изменится — по крайней мере, этого хочет его директор, который считает здание мрачным и некрасивым. Он рассказал о грандиозных планах на ремонт.
  • Виктор Томенко подписал распоряжение о выделении еще 140 млн рублей на ремонт дорог в восьми муниципалитетах края.
  • Барнаульские десантники отметили День ВДВ на территории «Спички». Бронетехника, автоматы, показательные бои — в нашем репортаже.

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