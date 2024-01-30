Судебную защиту применили в отношении Алена Делона

Двое его сыновей и дочь считают собственного 88-летнего отца неадекватным, пишет "Коммерсантъ".
Судья постановил — пожилой актер должен находиться под судебной защитой. Эта мера предшествует объявлению опеки.
Юрист должен теперь следить за финансовыми делами Алена Делона и за личными. Например, за лечением.
Между тем сообщалось, что в издевательском отношении к актеру подозревают сиделку Алена Делона.
Ранее Ален Делон объявил о завершении актерской карьеры. Это случилось в 2017 году. Ален Делон родился в 1935 году. В 1950-х годах он начал сниматься в кино. В 1991 году, за заслуги в кинематографе, он стал кавалером Ордена Почетного Легиона.
Французский актер театра и кино, режиссер, сценарист Ален Делон получил наибольшую известность благодаря своим ролям в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967) и «Двое в городе» (1973).
В СССР получил широкую известность после выхода картины "Зорро".
Самое важное - в нашем Telegram-канале