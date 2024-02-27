Суд взыскал более 580 тыс. рублей с клуба "Мутабор", где проходила вечеринка Ивлеевой

Арбитражный суд Москвы взыскал с ночного клуба "Мутабор" более 580 тыс. рублей за долги по музыкальным композициям.
Отмечается, что треки использовались во время мероприятий.
Известно, что РАО и ответчик в 2021 заключили договор. Благодаря ему "Арт центр" получил право на использование произведений.
Однако ответчик не оплатил гонорары за треки, которые звучали во время мероприятий Shelter, "Фестиваль Outline пре-ивент", SO ICY, Pyrokmesis и 8-u. Все они прошли в период с 2022 по 2023 годы.
Ранее стало известно, сколько стоила аренда "Мутабора" для "голой вечеринки".
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