Суд в Сибири расторг брак из-за решения одного из супругов сменить пол

По словам Митусова, именно он стал инициатором закона о запрете смены пола в РФ.
Это произошло после того, как в Иркутске муж спустя два дня после регистрации брага пришел менять пол.
Сотрудники ЗАГСа обратились в вышестоящие государственные инстанции с просьбой запретить трансгендерный переход на законодательном уровне.
Также после обращения в прокуратуру данный брак аннулировали.
Митусов отметил, что тенденция по смене пола пошла в России в геометрической прогрессии, но причины ему непонятны.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае могли поддержать кандидатуру трансгендера на выборах губернатора.