Суд в Сибири расторг брак из-за решения одного из супругов сменить пол

Суд в Иркутске расторг брак из-за трансгендерного перехода одного из супругов, сообщает "Сибирьмедиа" со ссылкой на руководителя областной службы ЗАГС Валерия Митусова.

По словам Митусова, именно он стал инициатором закона о запрете смены пола в РФ.

Это произошло после того, как в Иркутске муж спустя два дня после регистрации брага пришел менять пол.

Сотрудники ЗАГСа обратились в вышестоящие государственные инстанции с просьбой запретить трансгендерный переход на законодательном уровне.

Также после обращения в прокуратуру данный брак аннулировали.

Митусов отметил, что тенденция по смене пола пошла в России в геометрической прогрессии, но причины ему непонятны.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае могли поддержать кандидатуру трансгендера на выборах губернатора.