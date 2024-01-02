5 января
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
﻿
Жизнь

Суд в Барнауле вынес новые приговоры мобилизованным, сбежавшим в самоволку

Во вторую половину декабря Барнаульский гарнизонный суд вынес девять обвинительных приговоров, связанных с преступлениями против военной службы. Большая часть из них совершены мобилизованными, самовольно составившими войсковую часть. Кто-то из них после «самоволки» явился в часть сам, другие были обнаружены и доставлены в войсковую комендатуру.

Армия. Мобилизация.
Армия. Мобилизация.
unsplash.com

Вот типичная история. Мобилизованный Данил Н. без уважительных причин и в период мобилизации самовольно оставил место службы 24 ноября 2022 года. А 12 декабря явился в пункт постоянной дислокации восковой части.

Однако 13 декабря вновь отправился в самоволку в период мобилизации и явился в часть только 20 марта 2023 года. 19 декабря суд признал его виновным в преступлении по статье 337 УК РФ - самовольное оставление части или места службы.

Мужчину лишили свободы на шесть лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил6 уточнила пресс-служба суда.

В декабре, согласно сведениям картотеки суда, Барнаульский гарнизонный суд вынес 17 обвинительных приговоров, связанных с преступлениями против военной службы. Большинство приговоров вынесены из-за самовольного оставления части мобилизованными.

Самые большие сроки, которые в 2023 году получали мобилизованные, самовольно покинувшие службу, - 7-8 лет колони общего режима, ранее писал altapress.ru.

Присылайте ваши новости в наш Telegram-канал

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость