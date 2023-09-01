Суд расставил точки по делу рубцовского школьника, который ударил тренера

По утверждению тренера, мальчик ударил его локтем в живот, что привело к повреждению внутренних органов.
Суд возбудил уголовное дело и признал мальчика виновным.
Но семья обвиняемого подала на апелляцию и решение суда отменили.
Предполагается, что семья мальчика получит компенсацию в размере 500 тыс. рублей.
Ранее житель Заринска предстал перед судом за ДТП, в котором погибли двое детей. По данным следствия, на участке трассы в Тогульском районе обвиняемый ехал за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Не справился с управлением и съехал в кювет. Находящиеся в автомобиле 14-летний сын водителя, 32-летний родственник со своим 9-летним ребенком погибли на месте.