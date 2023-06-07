Суд освободил из-под стражи россиянина, расчленившего свою жену

Преступление произошло зимой 2022 года. Мужчина поссорился с женой, так как подозревал супругу в неверности. После чего фигурант дела столкнул женщину с лестницы. Она сильно ударилась головой и скончалась.
Мужчина вывез тело жены в Ленинградскую область, расчленил его и спрятал. Чтобы отвести от себя подозрения, он обратился в полицию и к поисковикам, сообщив, что супруга якобы пропала без вести. А затем два дня сам активно участвовал в поисках и изображал обеспокоенность.
После ситуационной экспертизы, следствию не удалось достоверно определить причину смерти женщины - отсутствовало полноценное исследование трупа.
В результате мужчине назначили наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.
Фигуранта дела отпустили из-под стражи в зале суда, так как зачли ему время содержания под стражей и посчитали наказание отбытым.