7 сентября
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Жизнь

Студенты, гастролеры и «несносный» Новый рынок. Что произошло в Алтайском крае 6 сентября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 6 сентября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Опубликованы первые результаты приемной кампании в Алтайском крае. Почитайте, сколько студентов поступили в этом году в АлтГУ, в АлтГТУ, в аграрный и педагогический, откуда они приехали и какие факультеты выбрали.
  • В СМИ появилась информация, что барнаульский Новый рынок снесут вместе со всеми киосками, а на освободившемся месте построят ЖК. Слухи прокомментировала директор рынка.
  • Виктор Томенко поручил подготовить изменения в краевой бюджет на 2023 год — в связи с ростом доходов.
  • Алтайский венеролог, дерматолог Елена Ким рассказала, сколько людей в регионе страдают заболеваниями кожи, что это за заболевания и как их лечат.
  • В Барнаул приехал с гастролями Театр драмы Кузбасса имени Луначарского. Он привез комедию Рэя Куни, новую пьесу Гришковца и детский спектакль.
  • Жители Алтайского края рассказали, что им нравится и не нравится на своих рабочих местах и как они относятся к начальству, к компании и к карьере в своем городе.
  • У Денисовой пещеры построят палеопарк. Начали с роскошной лестницы. Почитайте, зачем по ней подниматься — чем так уникально это место?
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