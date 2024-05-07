Строительство дороги по улице Сергея Семенова стартует в Барнауле 7 мая

В Барнауле 7 мая начинается строительство новой дороги по улице Сергея Семенова, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Председатель городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин провел выездное совещание на дорожном участке.

Выездное совещание на дорожном участке провел председатель городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин. Участие в совещании приняли представители администрации Индустриального района, подрядчики, проектировщики, сотрудники МЧС, представители ТОС и магазинов, которые располагаются на этом дорожном участке.

К работам на улице Сергея Семенова приступят уже после обеда. Подрядчиком выступает Барнаульское ДСУ-4.

В рамках совещания его участники обсудили вопросы организации дорожного движения и подъезда специальной техники, пожарной, скорой, полиции, на период проведения работ.

В Барнауле 7 мая начинается строительство новой дороги по улице Сергея Семенова. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Также отдельное внимание было уделено обеспечению транспортной доступности магазинов.

По словам Валерия Ведяшкина, с администрацией Индустриального района и управляющими компаниями проведена работа по организации максимального информирования жителей о предстоящих ремонтах и определению оптимальной схемы движения.

Председатель городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин провел выездное совещание на дорожном участке. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Кроме того, будут проработаны дополнительные меры безопасности для участников дорожного движения и пешеходов.

Важно отметить, что новая четырехполосная транспортная магистраль по улице Сергея Семенова завершит формирование дорожного каркаса данного микрорайона.

Здесь будут обустроены ливневая канализация, проезжая часть, тротуары, велодорожки, парковки и примыкания вдоль улицы и в местах остановок общественного транспорта, будут оборудованы пешеходные переходы.

В Барнауле 7 мая начинается строительство новой дороги по улице Сергея Семенова. Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Помимо этого, здесь высадят деревья, кустарники и засеют газон. Кроме того, проектом предусмотрен монтаж освещения и установка светофоров на пересечении улиц Солнечная Поляна и 65 лет Победы.

Строительство дороги планируется закончить к 1 октября. Стоимость работ составит более 250 млн рублей.

Напомним, что средства на строительство новой дороги предусмотрены в рамках инфраструктурного бюджетного кредита, выданного Алтайскому краю на развитие региона, в том числе в части дорожной сферы.

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