Стремительное теплое вторжение продолжается на Алтае

Весенняя дневная капель настойчиво напоминает о том, что скоро распустятся цветы и станет тепло.

Тем более, что приближается день весеннего равноденствия.

Так, 19 марта в Алтайском крае днем ожидается ощутимая теплая погода — до плюс 7 градусов тепла, а в южных районах термометры покажут плюс 12.

В Барнауле днем до плюс 4 градусов тепла.

Но надо быть осторожнее — после ночных "минусовок" на дорогах скользко.

Ранее сообщалось, какие сюрпризы готовит сибирякам долгожданное время года. Эта весна обещает быть одной из самых теплых в истории Сибири. В марте-апреле ожидается аномально высокая температура воздуха в большинстве регионов Сибири. Она будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов.

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