Столбняк, токсоплазмоз и бешенство. Дачники рискуют заразиться опасными инфекциями на огороде

Дачники, работая в огороде, могут заразиться такими опасными инфекциями, как столбняк, токсоплазмоз и бешенство. Об этом предупреждает терапевт и кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik.

Врач отмечает, что риск заражения смертельно опасными заболеваниями особенно высок, если дачник работает без перчаток.

По словам терапевта, споры столбняка находятся в почве. При работе на огороде человек может уколоться ржавым гвоздем, лежавшим долгое время в земле, и подхватить инфекцию.

Через землю также можно заразиться токсоплазмозом - его могут переносить кошки. Если дачник соприкоснется с экскрементами животных голыми руками, а затем потрогает лицо или слизистую, то он с большей вероятностью заболеет.

Бешенство же дачники могут подхватить при контакте с собаками. Как правило, не все хозяева прививают своих питомцев. Также его переносят дикие лисицы, белки и ежики.

"Если вас укусили, нужно сразу начинать прививаться от бешенства. Прививка состоит из шести инъекций, последнюю из которых делают на 90-й день после укуса". - советует врач.

Чтобы избежать опасных заболеваний, врач советует дачникам всегда работать в перчатках, регулярно мыть руки и лицо.