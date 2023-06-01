Предсказавший пандемию мальчик рассказал, что случится в ближайшее время в России

Индийский мальчик в свое время предсказал пандемию коронавируса, пишет prokazan.ru. И сейчас он рассказал, что случится в мире. по прогнозу предсказателя, в течение ближайших 20 лет мир столкнется с проблемой голода.
Юного пророка зовут Абигья Ананд.
Сейчас он рассказал, что случится этим летом в России. Однако голодная проблема соотечественников не коснется. По его мнению, РФ - одна из немногих стран, жителям которой голод не угрожает.
Но россиянам придется преодолеть трудности, чтобы стать еще сильнее.
Катастрофа
По словам пророка, в мире грядет техногенная катастрофа. И случится стихийное бедствие. Какое - не указывает. Но жители планеты будут с ним бороться до весны 2024 года.
Границы
границы во всем мире скоро закроют. Причина - новая страшная болезнь в "сопровождении" глобальной эпидемии.
Между тем найдено предсказание Ванги о завершении спецоперации. Причем болгарская ясновидящая предсказала окончание военной спецоперации на Украине за много лет до ее начала.
В ее записях была фраза о масштабном военном конфликте Москвы и Киева, который начнется в день шести двоек - 24.02.2222
Ранее Ванга предсказала будущее России и Украины, роль Владимира.
Ясновидящая утверждала — путь России будет непростым. Но благодаря вере и авторитетному руководству страна сможет справиться.
Владимир
В своих предсказаниях провидица не раз упоминала о Владимире, который сделает Россию сильной и самодостаточной на мировой сцене.
Прорицательница отмечала — именно этот лидер поможет русскому народу встать с колен и пройти свой сложный путь к процветанию.
Сибирь
Успешное развитие России во многом зависит от народа, считала Ванга. Прорицательница добавляла, что Россия станет пристанищем многих людей, которые станут покидать свои страны из-за нищеты и войн.
Сибирь станет сердцем России.