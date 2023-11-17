Стереть свой след. Тонны батареек за несколько лет собрал магистрант АлтГУ, чтобы спасти планету

Магистрант Алтайского государственного университета Даниил Егоров уже несколько лет занимается проектом «Экология за нами!», в котором вузы, школы и детские сады сдают на переработку вторсырье. За годы работы было собрано более пяти тонн батареек, более тонны пластиковых крышек и 43 тонны макулатуры. Даниил рассказал, как он пришел к этому делу, а также как начать сортировать мусор и уменьшить свой экологический след.

Все началось с саженцев

Даниил работает над разными социальными проектами с 18 лет. Однажды к нему с просьбой обратились два детских сада – нужно было помочь закупить и высадить саженцы.

Пришлось поломать голову, где их достать и на какие средства. Остановились на том, чтобы подключить детские сады к сбору макулатуры, а потом сдавать ее. Вырученные деньги потратили бы на саженцы.

Но потом грянула пандемия, идею пришлось отложить. А когда социальная жизнь вновь забурлила, проект все-таки запустили – к нему присоединились 10 школ и два детских сада.

Помимо макулатуры, собирать начали еще и батарейки, а в течение года подключились уже 50 школ и садиков Барнаула и Новоалтайска. Впоследствии участниками стали учреждения из Бийска, Рубцовска, а в этом году еще и из Камня-на-Оби, пишет пресс-служба АлтГУ.

Сбор мусора для дальнейшей утилизации. Фото: freepik.

За утилизацию — плати

Сейчас упор в сборе вторсырья делается на батарейки. Именно они наиболее токсичны для окружающей среды, их ни в коем случае нельзя выкидывать в мусор, поскольку они отравляют почву и воду.

Однако есть один нюанс, говорит Даниил, — это платная утилизация. Сдавая, например, макулатуру в больших объемах, школы и детские сады получают деньги от пунктов приема. Но чтобы предприятие приняло неисправные источники питания, придется, наоборот, заплатить им, и не у всех есть желание это делать.

Поэтому команда эко-активиста решила с этим помогать. Ну а где пункты для сбора батареек, там несложно поставить и контейнер для крышек. И действительно, вскоре крышки стали третьим видом отходов, которые начали забирать на переработку.

Сейчас инициативе помогают волонтеры, крупные коммерческие компании, депутаты, органы госвласти. Пока, правда, дело не дошло до районов – там сложно с логистикой, но планы добраться и туда есть.

Батарейки. СС0

Пластик как часть пищевой цепи

Чтобы уменьшить свой экологический след, не обязательно сразу бросаться в омут с головой и устраивать дома пункт сортировки. Начать можно с малого: найти удобное место, например, балкон и обустроить там контейнер для батареек. Он должен быть пластиковым, с плотно закрывающейся крышкой. А когда коробка заполнится, нужно отнести батарейки в пункт приема – вот их список.

Еще можно собирать пластиковые бутылки, делать это сейчас совсем несложно. Почти в каждом дворе или неподалеку есть специальные баки для приема таких отходов.

«Пластик никогда не разлагается: все когда-либо сделанное из него никуда не делось. Распадаясь на микрочастицы, он навсегда остается в почве, воде, попадает в организм рыб и животных, становится частью пищевой цепи человека», — говорит Даниил Егоров.

К эко-проектам присоединяются и многие магазины. Они принимают старую одежду, а взамен дают сертификаты и скидки.

По мнению Даниила, сверхпотребление – огромная проблема современного общества. Например, свалки в России охватывают территорию около 4 млн га, что можно сравнить с площадью Швейцарии или Нидерландов, уточняет магистрант.

Экология. Фото: ru.freepik.com, автор jcomp.

Что делать

Ради интереса можно рассчитать свой экологический след с помощью специального сервиса. Степень воздействия человечества на планету зависит от того, как много энергии и воды мы потребляем, какую выбираем еду, мебель, одежду и сколько выбрасываем мусора, а сколько из него отдаем на переработку.

Чтобы уменьшить след, необходимо следовать уже ставшим банальными правилам. Тем не менее, большинство людей продолжает их игнорировать. Например, следует выключать воду при чистке зубов – это сэкономит до 9 литров в минуту.

А еще ездить на автомобиле спокойно, без разгонов, иначе сжигается много топлива. Кроме того, в магазин надо идти на сытый желудок, чтобы взять только необходимые продукты – излишки окажутся на свалке. И лучше отдавать предпочтение сезонным, чтобы снизить ущерб от транспортировки.

На ночь нужно выключать компьютер, а на всех устройствах использовать функции энергосбережения. И обязательно гасить свет там, где в нем нет необходимости.