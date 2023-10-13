Стенд для ВДНХ, поликлиника для взрослых. Что произошло в Алтайском крае 13 октября

- Правительство Алтайского края опубликовало рендеры стенда, который представит регион на Международной выставке «Россия» на ВДНХ.
- 13-летнюю девочку, пропавшую 11 октября в селе Шипуново, нашли погибшей.
- В Барнауле готовят площадку под строительство элитного многоквартирника. Он расположится недалеко от психоневрологического диспансера — проект уже одобрен Градсоветом.
- В России вступил в силу закон о запрете сбора краснокнижных грибов и растений — теперь за это может грозить до 9 лет лишения свободы. Вот главное из нового закона, касающееся жителей Алтайского края.
- Компания «Жилищная инициатива» за счет частных инвестиций построит в барнаульском квартале 2032 поликлинику для взрослых.
- Воздушную гимнастку, которая сорвалась с высоты на выступлении в Барнауле, выписали из Краевой клинической больницы. Она будет долечиваться в Москве.
- На проспекте Строителей в Барнауле автомобиль влетел в автобусную остановку. Погиб человек, еще несколько пострадали.
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