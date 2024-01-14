Старый Новый Год предложили сделать выходным днем

"РИА Новости" сообщает, что депутат Госдумы от "Единой России" Никита Чаплин предложил сделать Старый Новый год выходным днем. По его мнению, это позволит разгрузить жителей перед трудовыми буднями и выехать на дачи.
Чаплин заявил, что один выходной из новогодних праздников можно перенести на Старый Новый год.
В том числе, он отметил, что многие россияне считают этот праздник важным, устраивает празднование дома и зовут гостей, а многие выезжают на дачи, чтобы отметить там.
Ранее мы сообщали чем можно заняться барнаульцам в Старый Новый год.
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