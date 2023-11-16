Стало известно, выживут ли карпы в заледеневшем пруду "Измурудного" парка

Ученые уверены, что теплолюбивые карпы не доживут до весны.
У пруда в парке недостаточная глубина для зимовки. В среднем она составляет 1,2 метра, а есть и участки, не превышающие метра. Из-за этого водоем может промерзнуть насквозь.
Эксперты оценили возможности рыб пережить алтайскую зиму, сообщает amic.ru.
Ученые уверены, что теплолюбивые карпы не доживут до весны.
У пруда в парке недостаточная глубина для зимовки. В среднем она составляет 1,2 метра, а есть и участки, не превышающие метра. Из-за этого водоем может промерзнуть насквозь.
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