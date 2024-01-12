15 января
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший в ДТП с КамАЗом

Утром 12 января в Барнауле произошло ДТП, пострадал 8-летний мальчик. В каком состоянии находится пострадавший рассказали в Минздраве Алтайского края.

Больница. Медицина.
Больница. Медицина.
unsplash.com

"МК на Алтае" сообщает, что в Минздраве Алтайского края отметили, что маленький барнаулец находится в реанимации.

Первоначально мальчик попал в экстренный стационар одной из больниц города. Там у него обнаружили тяжелую сочетанную травму.

В настоящее время ребенок находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. Некоторое время он даже был подключен к аппарату ИВЛ, но сейчас дышит самостоятельно.

Врачи оказывают пострадавшему необходимое лечение и наблюдают за состоянием мальчика.

Ранее мы сообщали о обстоятельствах ДТП.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость