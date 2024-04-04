Стало известно, сколько участков дороги отремонтируют в Барнауле по нацпроекту

В 2024 году в краевой столице отремонтируют 18 участков дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин сообщил, что в настоящее время определены все подрядчики и контракты с ними подписаны.
Ремонт дорог запланирован на время, когда стабилизируется погода и высохнут дороги. В настоящее время риска срыва сроков нет.
В том числе председатель комитета отметил, что важно обеспечить безопасность дорожного движения во время ремонта. И перед началом работ будет необходимо выставить все нужные дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что центр Барнаула оборудуют умными светофорами.
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