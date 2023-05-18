Стало известно, сколько цветов высадят летом в Барнауле

В Барнауле в летний сезон высадят около 300 тыс. цветов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

До конца мая на улицах города появится около 9 тыс. новых растений. Среди них вербейник, котовник, хоста, пион, флокс, мускари, аллиум, герань садовая, роза, тысячелистник и другие.

Сейчас высадили уже более 4 тыс. таких цветов. В сквере на пересечении пр. Красноармейского и ул. Папанинцев высадят вербейник монетчатый с яркими зелено-желтыми листьями.

В Нагорном парке посадят декоративно лиственную роджерсию, которая осенью украсит парк багряными листьями. В этом году впервые сделают цветники из многолетних растений.

"Они появятся на Обском бульваре, на аллее 40-летия Великой Победы и аллее Ветеранов, у памятника Войнам Интернационалистам, по Павловскому тракту и на других участках", — рассказали в мэрии.

До конца июня специалисты высадят более 300 тыс. растений. Сейчас они устанавливают вазоны и цветочницы.

Ранее стало известно, как продвигается благоустройство в двух городских парках.