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Жизнь

Стало известно, сколько предварительно составляет долг Ивлеевой перед налоговой

За три года работы, с 2020 по 2022, неуплата составляет предварительно 137 млн рублей.

Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева.
https://t.me/ivleeva360

Mash сообщает, что первоначальная сумма была свыше 150 млн рублей, но Анастасия оплатила 13 млн. Налоговая проверка началась, так как остальные налоги блогер не выплатила.

ФНС подозревает, что Ивлеева находила обходные пути и дробила бизнес, чтобы полноразмерно не выплачивать налоги.

Сейчас по юридическим адресам Анастасии проходят обыски. По данным источника, общая выручка со всех реклам, бизнесов и курсов за 2022 год — около 600 млн.

В настоящее время ФНС проводит проверку, все ли деньги были заработаны официально.

Ранее мы сообщали, что ФНС начали выездную проверку Анастасии Ивлеевой.

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