Стало известно, сколько елочных базаров откроется в Барнауле. Адреса

С начала декабря в Барнауле официально разрешили продажу новогодних елочек в специально отведанных местах. Об этом сообщает администрация города.

Приобрести хвойное дерево барнаульцы смогут до 31 декабря на 50 площадках.

В Железнодорожном районе будут работать 7 уличных торговых точек по продаже елок, в Центральном – 9, в Ленинском районе – 5, Октябрьском – 5. Больше всего елочных базаров будут располагаться в Индустриальном районе — 24.

Отмечается, что стоимость одной елочки будет начинаться от полутора тыс. рублей.

На точках должна присутствовать обязательная документация, которая разрешает продажу хвойных деревьев.

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