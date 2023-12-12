14 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Стало известно, сколько елочных базаров откроется в Барнауле. Адреса

С начала декабря в Барнауле официально разрешили продажу новогодних елочек в специально отведанных местах. Об этом сообщает администрация города.

Елочный базар-2020
Елочный базар-2020
Дмитрий Лямзин

Приобрести хвойное дерево барнаульцы смогут до 31 декабря на 50 площадках.

В Железнодорожном районе будут работать 7 уличных торговых точек по продаже елок, в Центральном – 9, в Ленинском районе – 5, Октябрьском – 5. Больше всего елочных базаров будут располагаться в Индустриальном районе — 24.

Отмечается, что стоимость одной елочки будет начинаться от полутора тыс. рублей.

На точках должна присутствовать обязательная документация, которая разрешает продажу хвойных деревьев.

Ранее сообщалось, как выбрать самую пушистую елку - разбор altapress.ru

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость