Стало известно, сколько елочных базаров откроется в Барнауле. Адреса

Приобрести хвойное дерево барнаульцы смогут до 31 декабря на 50 площадках.
В Железнодорожном районе будут работать 7 уличных торговых точек по продаже елок, в Центральном – 9, в Ленинском районе – 5, Октябрьском – 5. Больше всего елочных базаров будут располагаться в Индустриальном районе — 24.
Отмечается, что стоимость одной елочки будет начинаться от полутора тыс. рублей.
На точках должна присутствовать обязательная документация, которая разрешает продажу хвойных деревьев.
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