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Жизнь

Стало известно, сколько единиц техники будет работать в ночь 22 декабря

В Алтайском крае усилился снегопад, в связи с этим в Барнауле будет работать 142 единицы зимней техники.

Уборка снега 19 апреля 2023.
Уборка снега 19 апреля 2023.
barnaul.org

Как сообщает "Барнаул", в первую очередь планируют очистить и обработать дороги противогололедным средством, а также промести тротуары и вывезти снег.

Запланировано и грейдирование маршрутов общественного транспорта в пригородных поселках.

Вывозить снег будут с пр. Ленина, улиц: Папанинцев, Интернациональной, Советской, 1905 года, просп. Строителей, Эмилии Алексеевой, 10-ой Западной, Красноармейского, Социалистического и других участков улично-дорожной сети.

В дневную смену работы по поддержанию улично-дорожной сети в нормативном состоянии планируют продолжить.

Ранее мы сообщали о перекрытии трассы в Алтайском крае.

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