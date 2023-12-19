Стало известно, сколько деревьев привезли в Барнаул для продажи на елочных базарах

"Катунь 24" сообщает, что стоимость елки зависит от ее высоты и пышности.
Помимо самих деревьев, на елочных базарах можно приобрести и другую новогоднюю атрибутику, например хвойные букеты.
В Барнаул привезли более 15 тыс. хвойных деревьев из Чарышского, Алтайского, Тогульского районов и Республики Алтай.
В администрации города отметили, что деревья выращивают на специальных плантациях. А на смену вырубленным сажают новые.
Ранее мы сообщали, что россиян предупредили о неожиданной опасности новогодних елок.