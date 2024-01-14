Стало известно, сколько человек пришли на встречу с Ольгой Бузовой в ТРЦ GALAXY

В барнаульском ТРЦ проходит фан-встреча с Ольгой Бузовой. Весь первый этаж GALAXY заполнен поклонниками в ожидании звезды.

Бузова будет раздавать автографы и общаться с поклонниками.

В программе фан-встречи также будут проводиться розыгрыши и бьюти-сервисы от специалистов.

<p>Ранее мы <a href="https://altapress.ru/story/pyat-chasov-olga-buzova-budet-razdavat-fanatam-avtografi-v-barnaule-338461">сообщали</a>, что пять часов Ольга Бузова будет раздавать фанатам автографы в Барнауле.</p> <p> </p>

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