Стало известно, почему задержали двух рэперов в Петербурге

Силовики задержали рэперов Baby Melo и Bardi прямо во время концерта.

SHOT сообщает, что отец Гоги Меладзе (Baby Melo) задержали за одно околоматерное слово, которое Bardi выкрикнул со сцены.

По словам Амирана Меладзе сотрудники полиции сидели за кулисами и в гримерке музыкантов. Они следили за словами и действиями музыкантов. Гогу и Орхана заранее предупредили о том, что в их песнях не должно быть нецензурных выражений, поэтому все песни зацензурили.

Но Bardi позволил себе выкрикнуть со сцены одно околоругательное слово, правоохранители тут же вышли на сцену и задержали музыкантов.

Оба музыканта несовершеннолетние, тем не менее их родителей не предупредили, а нотариальная доверенность, которую заключили рэперы накануне, полицейские признали недействительной.

В настоящее время происходят разбирательства, родители музыкантов уже приехали в отделение полиции.

Ранее сообщалось о задержании рэперов.

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