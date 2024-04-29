Стало известно, почему важно в этот день заняться рассадой

29 апреля на Руси отмечали Иринин день или Ирину рассадницу.

Altapress.ru рассказывает о традициях этого дня.

Традиции Ирининого дня

День неслучайно прозвали Ириной рассадницей. В этот день женщины готовили на рассаду семена. В ящики высаживали огурцы и капусту и приговаривали «Ирина рассадница, сей капусту на рассадниках».

Капуста становилась традиционным блюдом на Иринин день.

Пока женщины были заняты рассадой, мужчины готовились к пахоте. Также начинали белить стволы плодовых деревьев.

А еще на Руси в Иринин день угощали домового, чтобы он не гневался на людей, помогал в хозяйстве и защищал жилье.

Между тем в 2024 году в силу вступили обновленные правила пользования земельными участками.

Несоблюдение пожарной безопасности

За неправильный розжиг костра на участке нарушителей могут привлечь к административной ответственности.

Разводить открытый огонь можно только на расстоянии 15 метров от строений на своем и соседнем участке. Мангал можно установить в пяти метрах от строений на участке.

При нарушении штраф может составить от 5 до 15 тыс. рублей в обычное время и 20 тыс. рублей во время действия особого противопожарного режима.

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