Стало известно, почему в квартире могут быть холодные батареи

Стали известны шесть причин холодных батарей в квартире. Об этом сообщает СГК Барнаул.

Отмечается, что при этой проблеме обычно страдают как от жары, так и от холода. То есть, часть жильцов не знают как согреться, а часть — открывают окна от жары.

Так, тепло обычно уходит через межпанельные швы, окна, двери, кровлю, а также подвал.

Чаще всего причина холода в квартире именно завоздушивание стояков.

1 Плохая промывка радиаторов в межотопительный период Мало кто знает, но радиаторы обязательно нужно промывать раз в несколько лет. Подаче тепла может мешать пыль, которая скопилась в отопительных приборах.

2 Установка дополнительного оборудования без разрешения Если устанавливать дополнительные секции радиаторов без согласования УК, то это приводит к сбоям в системе теплоснабжения.

3 Негерметичность балконных дверей и окон Если балкон или окна закрываются негерметично, то это приводит к охлаждению стен и пола. Температура в комнате может держаться на отметке 23 градусов, однако в квартире может быть некомфортно.

Ранее сообщалось, что холодную воду отключили в нескольких домах Барнаула.