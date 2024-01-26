28 января
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Жизнь

В Алтайском крае мужчина выдергой избил бывшего своей возлюбленной

Мужчину лишили свободы сроком на 1,5 года.

Кулак. Удар.
Кулак. Удар.
pixabay.com.

"КП Барнаул" сообщает, что в регионе вынесли приговор виновному по делу об избиении выдергой.

В июле 2023 года житель Алтайского края решил навестить бывшую возлюбленную, но застал дома только нового сожителя. Обвиняемый предложил пострадавшему распить алкогольные напитки. В ходе распития между мужчинами завязался конфликт и злоумышленник покинул дом. Однако он вернулся и не один.

Преступник разозлился на нового сожителя своей возлюбленной и избил его металлической выдергой.

Ему вынесли обвинение по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ и наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и шесть месяцев в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что пьяный россиянин избил сотрудницу полиции до сотрясения мозга.

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