Стало известно о подробностях завещания Евгения Пригожина

Все свое имущество он завещал сыну Павлу.
Вдова Пригожина и его дочери в наследство не получили ничего.
Ранее видео из последней поездки Евгения Пригожина в Африку появилось в соцсетях.
Слухи о том, что глава ЧВК "Вагнер" завещал все единственному сыну подтвердились, сообщает Starhit.
Все свое имущество он завещал сыну Павлу.
Вдова Пригожина и его дочери в наследство не получили ничего.
Ранее видео из последней поездки Евгения Пригожина в Африку появилось в соцсетях.
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