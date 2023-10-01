Стало известно, на сколько миллионов закупили барнаульцы продуктов на ярмарке

Наибольшим спросом у покупателей на ярмарках пользуются овощи, фрукты, мясо, мясные полуфабрикаты, рыба мороженая и готовая, колбасные изделия и мясные копчености.

Продукции реализовано на 3,4 млн рублей, говорится в сообщении мэрии.

Следующая ярмарка запланирована на 7 октября.

Цифра

С начала года организовано 14 продовольственных ярмарок на 11 площадках, объем продаж составил 95,4 млн рублей.

Между тем товарооборот первой осенней ярмарки в Барнауле превысил 10 млн рублей. Фермеры со всего края продавали свой урожай. Также горожанам представили продукцию барнаульские предприятия. Всего участвовало более 80 организаций.