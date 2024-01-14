Стало известно, куда барнаульцы могут сходить в Старый Новый год

"Катунь 24" сообщила развлекательную программу на 14 января.
- Старый Новый год будут отмечать в парке "Изумрудный".
Начало в 16:00, вход свободный. Из развлечений будет игровая программа, которая включает в себя конкурсы, большой праздничный хоровод и зимние забавы.
- В парке "Центральный" тоже пройдет развлекательная программа под названием "Диско-лед".
Жители могут насладиться выступлением фигуристов клуба "Сибирский лед" и концерт от школы вокала "Мотив". Кто не успел до Нового года, сегодня смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Вход свободный. Начало в 14:00.
- Кто не успеет на предыдущие мероприятия, вечером в ТРЦ GALAXY состоится развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Мероприятие будет проходить с 17:00 до 19:00 в Зимнем городке ТРЦ GALAXY.
Ранее мы сообщали, как правильно отметить Старый Новый год.
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