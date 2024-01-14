Стало известно, куда барнаульцы могут сходить в Старый Новый год

В России 14 января празднуется Старый Новый год, какие мероприятия будут проходить в этот день в Барнауле расскажет Altapress.ru

"Катунь 24" сообщила развлекательную программу на 14 января.

Старый Новый год будут отмечать в парке "Изумрудный".

Начало в 16:00, вход свободный. Из развлечений будет игровая программа, которая включает в себя конкурсы, большой праздничный хоровод и зимние забавы.

В парке "Центральный" тоже пройдет развлекательная программа под названием "Диско-лед".

Жители могут насладиться выступлением фигуристов клуба "Сибирский лед" и концерт от школы вокала "Мотив". Кто не успел до Нового года, сегодня смогут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вход свободный. Начало в 14:00.

Кто не успеет на предыдущие мероприятия, вечером в ТРЦ GALAXY состоится развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мероприятие будет проходить с 17:00 до 19:00 в Зимнем городке ТРЦ GALAXY.

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