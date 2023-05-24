Стало известно, кто составит конкуренцию Томенко на праймериз "Единой России"

По данным издания, конкурентами главы региона в рамках процедуры предварительного голосования станут председатель аграрного комитета АКЗС Сергей Серов и краевой бизнес-омбудсмен Андрей Осипов.
Такой список кандидатов предварительного голосования составил президиум регионального политсовета "Единой России", заявляет "Толк". Томенко, Серов и Осипов станут участниками процедуры праймериз.
Напоминаем, что выборы губернатора Алтайского края состоятся в сентябре 2023 года.
Ранее Виктор Томенко проверил завод, где делают алтайский асфальт.