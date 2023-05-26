27 мая
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Жизнь

Стало известно, кто сможет упрощенно получить карту болельщика для посещения матчей Мир - РПЛ по футболу

Вступило в силу с 26 мая постановление об упрощенном получении карты болельщика для посещения матчей Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу. О том, кто сможет получить карту по упрощенной системе, сообщает ТАСС.

Спорт. Футбольный мяч.
Спорт. Футбольный мяч.
CC0

Карту болельщика по упрощенной системе смогут получить дети младше 14 лет, инвалиды всех групп и пенсионеры, независимо от размера пенсии. Данная карта необходима для посещения матчей Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Теперь с 26 мая идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно. Они смогут получить карту автоматически. Для этого необходимо предоставить данные в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг.

Это существенно облегчает оформление карты болельщика для ребенка. До постановления родителям нужно было прийти в МФЦ для идентификации ребенка.

Инвалиды и дети-инвалиды смогут оформить карту по системе, которой пользуются футболисты, тренеры, технический персонал клубов. Они могут получить карту и пройти на стадион в рамках подачи клубами РПЛ групповых заявок.

Пенсионеры смогут получить карту болельщика без очереди. Постановление рекомендовало регионам на каждом стадионе РПЛ организовать отдельные окна для них.

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