29 февраля
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Жизнь

Стало известно, кто по-хозяйски атаковал бездну моря и вырыл миллионы загадочных впадин на дне

Международная группа ученых узнала, как появились ямы на дне Северного моря.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Подводный грунт усеян миллионами углублений, ширина которых достигает до 60 метров.

Однако глубина составляет всего 11 сантиметров на любом участке, указывает Газета.Ru. Ранее считали, что впадины образовались из-за выбросов метана.

Однако последние исследования показали, что эти впадины вырыли морские свиньи. Они вспахали грунт — искали песчаных угрей для "поедания". Эхолокация подтвердила — в местах, где вырыты впадины, обитают и свиньи, и угри.

Однако исследователи не сняли морских свиней во время охоты из-за мутности Северного моря и их пугливости.

Результаты исследований опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Находка

Между тем из бездны океана подняли опасную для человечества находку.

Из углубления в Тихом океане группа исследователей разных мест подняла донные отложения. После проведенного лабораторного анализа ученые даже сделали заявление - настолько опасна находка. Дело в том, в каждом образце находились полихлорированные дифенилы (ПХБ).

Полихлорированные дифенилы при попадании в организм подавляют иммунитет. У этой болезни даже есть название — "химический СПИД". При попаданиии ПХБ в организм есть опасность получить раковую опухоль. Могут отказать почки У беременных могут родиться дети с патологией.

В организм эти опасные химические вещества попадали с едой.

Субмарина-призрак

Ранее подлодку-призрак с мертвецами обнаружили в океане. Экипаж субмарины состоял из четырех человек. Двое погибли. Двое выжили — они госпитализированы. Вероятно, они отравились ядовитыми парами.

Черный ящик

Между тем на случай глобальной катастрофы установят «черный ящик Земли» размером с автобус. Это гигантский самописец с информацией о нынешней цивилизации, которая будет записываться на случай глобальной катастрофы и исчезновения большей части человечества. Записи будут фиксировать замеры температур на суше и на море, данные об окислении океанов, содержании углерода в атмосфере, исчезновении видов живых существ, изменениях суши, а также о численности населения, военных расходах стран и потреблении электричества.

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