4 сентября
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Жизнь

Стало известно кто отремонтирует важную дорогу в Барнауле и сколько млн на это потребуется

В Барнауле стали известны итоги аукциона на определение подрядчика для ремонта дороги по улице 65 лет Победы, сообщается на официальном сайте города.

Разметка. Дороги. Дорога.
Разметка. Дороги. Дорога.
barnaul.org

Отремонтируют участок дороги от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта. Сумма таких работ составит более 252,8 млн рублей. Все средства предусмотрены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

На участке более 700 метров построят новую линевку, четырехполосную дорогу, парковки, тротуары и велодорожки. Также дорогу облагородят скамейками, урнами и поставят остановки.

Отмечается, что сделают не только новую дорогу, но и высадят около 230 деревьев, посеют газон и проведут освещение.

Контракт должны заключить 12 сентября, а сдача объекта поставлена на 15 июля 2024 года.

Ранее сообщалось, что более 650 млн рублей выделят на ремонт дорог в Алтайском крае.

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