Стало известно кто отремонтирует важную дорогу в Барнауле и сколько млн на это потребуется

Отремонтируют участок дороги от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта. Сумма таких работ составит более 252,8 млн рублей. Все средства предусмотрены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
На участке более 700 метров построят новую линевку, четырехполосную дорогу, парковки, тротуары и велодорожки. Также дорогу облагородят скамейками, урнами и поставят остановки.
Отмечается, что сделают не только новую дорогу, но и высадят около 230 деревьев, посеют газон и проведут освещение.
Контракт должны заключить 12 сентября, а сдача объекта поставлена на 15 июля 2024 года.
Ранее сообщалось, что более 650 млн рублей выделят на ремонт дорог в Алтайском крае.