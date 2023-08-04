Стало известно, кто купил клуб Che Guevara в Барнауле. Интервью с владельцем

Новыми владельцами клуба Che Guevara стали известные барнаульские предприниматели Игорь Хромов и Дмитрий Колотилин . Первый — учредитель концертного агентства «ТриГрупп», второй — владелец сети ресторанов «Кинза и мята», паба Hairy Lemon, ресторана Spicy no Spicy. Оба предпринимателя являются владельцами и ряда других компаний. Игорь Хромов поделился в мини-интервью с altapress.ru некоторыми подробностями.

Переговорный процесс

— Когда у вас возникла идея приобрести «Че Гевару»?

— Переговоры о покупке заведения начались в 2022 году, на тот момент оно позиционировалось как готовый работающий бизнес. Однако фактически бар работал непостоянно и прибыльным активом не являлся, поэтому какое-то время заняло обсуждение компромиссной цены.

Мне повезло с партнёром. Дмитрий Колотилин, как опытный ресторатор с соответствующими компетенциями, хорошо понимал все риски и потенциал бара. Мы никуда не торопились и вполне были готовы подождать.

«Че Геварой», по нашим сведениям, интересовались и другие покупатели, но до дела у них так и не дошло, поэтому весной 2023 года у нас начались уже предметные переговоры по сделке, которая вскоре и состоялась.

Игорь Хромов. Сергей Богомолов.

Почему Бразилия

— Ранее стало известно, что на месте «Че Гевары» откроется бар-ресторан с бразильской тематикой. Почему именно Бразилия?

— Такая концепция выбрана по целому ряду причин. Во-первых, стойкая ассоциация с Бразилией в России — это знаменитый карнавал в Рио-де-Жанейро. Ярко, празднично, весело, присутствует элемент женской красоты, причем не пошлой, а, скорее, художественной.

Во-вторых, это ассоциация с солнцем, теплом. На Алтае не так уж много теплых деньков — все таки у нас более суровый климат, не южный, поэтому уголок солнца тепла и веселья в зимние сибирские вечера будет очень к месту.

В-третьих, это актуально, поскольку Бразилия — дружественная России страна, член БРИКС. Мне это кажется важным нюансом. Таких стран осталось не так уж и много. Почему бы не познакомить наших соотечественников с дружественной бразильской культурой и — немножко — кухней?

Дмитрий Колотилин, владелец сети салонов связи "Диксис", заведений "Кинза и Мята", "Лапша и уши", паба Hairy Lemon. Анна Зайкова

М-м-м… мяско

— Кстати, о кухне. Насколько я понял, бразильских блюд в ней будет не так уж и много?

— Да, кухня будет, в основном, европейской, привычной посетителям. Мы не стали делать меню на основе исключительно бразильской кухни, потому что она не слишком распространена в России и, соответственно, может оказаться не вполне понятна. Поэтому пока ограничимся несколькими блюдами для тех, кто пожелает познакомиться с кухней Бразилии.