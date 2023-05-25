27 мая
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Жизнь

Стало известно, кому досрочно подключили горячую воду после аварии на теплосетях в Барнауле

СГК Барнаул досрочно восстановил подачу горячей воды более чем для 8 тыс. барнаульцев после аварии на теплосетях в Индустриальном районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Специалисты продолжают устранять аварию на магистральной теплосети на улице Взлетная, 113. Повреждение в диаметре составило 900 мм.

Специалистам удалось досрочно восстановить подачу горячей воды более чем для 8 тыс. барнаульцев в Индустриальном районе.

Горячая вода появилась:

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Многоквартирные дома: Взлетная 10, 12, 14, Павловский тракт, 253, 267, 257, 261, 263, Попова, 107, 109, 123, 117, 113, Шумакова, 24, 11, 16, 14, 30.

Детские сады: Попова, 119, Павловский тракт, 265.

Школы: Шумакова, 22

И восемь административных зданий.

На остальных объектах горячая вода по-прежнему отсутствует. Горячее водоснабжение отключено с 7:00 до 21:00 часов.

"Мы прикладываем максимум усилий для скорейшего завершения работ", - сообщают в ведомстве.

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