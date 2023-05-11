Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы. Altapress.ru рассказывает, кто подлежит призыву, а кто от него освобожден, и как будут проходить сборы.

Как будут проходить военные сборы?

Военные сборы будут проходить ежегодно, согласно плану. Они будут разделены на учебные и сборы по проверке боевой и мобилизационной готовности воинских частей, военных комиссариатов.

"Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов", - сообщают РИА Новости.

Согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», людей, находящихся в запасе, смогут призывать на военные сборы раз в три года. Исключение есть только для резервистов.

В среднем призыв тех, кто находится в запасе, будет происходить раз в год.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Сколько по времени будут длиться сборы?

Максимальная продолжительность сборов для запасников составляет два месяца.

За все время пребывания в запасе резервист может провести на службе не более 12 месяцев.

Где они будут проходить?

Согласно официальному документу, военные сборы будут проводиться в Вооруженных силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны и органах ФСБ.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Кого призовут на сборы?

На военные сборы могут призвать каждого россиянина, находящегося в запасе. В их число входят

Прошедшие срочную службу,

Выпускники военных кафедр,

Граждане, прошедшие альтернативную службу,

Резервисты, заключившие после службы в армии контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный резерв.

В запас попадают и уклонисты, не служившие в армии без законных оснований. А также женщины, которые имеют военно-учетную специальность.

Какой возраст призыва на сборы?

Возраст призыва зависит от нахождения в запасе и воинского звания.

Так призыву подлежат рядовые и сержанты возрастом до 35 лет, младшие офицеры (от младшего лейтенанта до капитана) – до 50 лет, старшие – до 55 лет.

Возраст призывников на военные сборы Консультант Плюс

Кто освобожден от военных сборов?

От военных сборов освобождены следующие россияне:

женщины, не имеющие военно-учетную специальность;

забронированные россияне на период мобилизации и в военное время;

сотрудники органов внутренних дел, нацгвардии, противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения и таможенных органов;

гражданский персонал ВС РФ и других войск;

работники авиационного и железнодорожного транспорта, летно-технический состав этих организаций;

плавающий состав морского и речного флота, а также рыбной промышленности — в период навигации;

россияне, занятые на посевных и уборочных работах;

педагогические работники образовательных учреждений;

студенты, обучающиеся по очной или очно-заочной форме обучения;

многодетные отцы и матери, имеющие трех и более несовершеннолетних детей;

имеющие основания для отсрочки от призыва на военную службу;

граждане, находящиеся или проживающие за пределами России;

члены российского парламента, руководители высших органов госвласти, главы регионов;

уволенные с военной службы - они имеют право на освобождение от военных сборов в течение двух лет с момента увольнения.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого. Дмитрий Кудрявцев.

Будут ли выплачивать зарплату призывникам?

Согласно информации РИА Новости, да. Призывникам предусмотрены выплаты среднего заработка с учетом начислений на фонд оплаты труда по месту постоянной работы.

Причем выплаты должны выплачивать всем, независимо от того, является учреждение, в котором работает призывник, государственным либо частным.