Стало известно, когда зальют каток в Изумрудном парке

Как сообщает "Amic.ru", руководитель парка заявил, что в настоящее время каток открыть нельзя, потому что толщины льда недостаточно и рабочие со спецтехникой не могут его обустроить.

Вакаев также отметил, что инфраструктура готова и коньки завезены, осталось только почистить лед. Руководитель парка добавил, что возможно обустройство парка может начаться уже на следующей неделе.

Запустить каток планируется для начала в тестовом режиме, а уже потом провести торжественное открытие.

Ранее мы сообщали, что фестиваль "Алтайская зимовка" все-таки может состояться.