14 декабря
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Жизнь

Стало известно, когда зальют каток в Изумрудном парке

Каток планируют залить на месте пруда в парке "Изумрудный".

Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Что происходит в барнаульском парке "Изумрудный".
Анна Зайкова

Как сообщает "Amic.ru", руководитель парка заявил, что в настоящее время каток открыть нельзя, потому что толщины льда недостаточно и рабочие со спецтехникой не могут его обустроить.

Вакаев также отметил, что инфраструктура готова и коньки завезены, осталось только почистить лед. Руководитель парка добавил, что возможно обустройство парка может начаться уже на следующей неделе.

Запустить каток планируется для начала в тестовом режиме, а уже потом провести торжественное открытие.

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